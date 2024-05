Israelin pääministeri Netanjahu puhuu Yhdysvaltain kongressille

Netanjahun on määrä puhua senaatin ja edustajainhuoneen yhteiselle istunnolle. Johnsonin mukaan esiintyminen on samalla erittäin vahva tuen osoitus Israelin hallinnolle.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä ilmoitti maanantaina vaativansa pidätysmääräystä muun muassa Netanjahulle ja Israelin puolustusministeri Yoav Gallantille . Syyttäjän mukaan on perusteita uskoa, että Gallant ja Netanjahu ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Syyttäjä on vaatinut pidätysmääräyksiä myös Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin johtajille.

Israelin verinen hyökkäys Gazassa on jatkunut jo yli seitsemän kuukautta. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lähes 36 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.