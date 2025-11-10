Trump on ensimmäinen Syyrian johtajan kanssa tavannut Yhdysvaltain presidentti yli 25 vuoteen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan Washingtonissa. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun Syyrian johtaja vierailee Valkoisessa talossa.
Trump on aiemmin tavannut al-Sharaan Saudi-Arabiassa toukokuussa. Trumpista tuli tuolloisen kohtaamisen myötä ensimmäinen Syyrian johtajan kanssa tavannut Yhdysvaltain presidentti yli 25 vuoteen.
Toukokuisen tapaamisen yhteydessä Trump ilmoitti myös poistavansa Syyriaan kohdistetut pakotteet, jotka olivat olleet voimassa vuosikymmenten ajan.
Reutersin mukaan Valkoinen talo on ilmoittanut, että entinen al-Qaidan jäsen, al-Sharaan, ei ole enää "erityisesti nimetty maailmanlaajuinen terroristi" (eng. Specially Designated Global Terrorist).
Valta vaihtui Syyriassa vajaa vuosi sitten, kun al-Sharaan johtama jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Sham liittolaisineen kaatoi pitkään Syyriaa hallinneen diktaattorin Bashar al-Assadin hallinnon.