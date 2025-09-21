YK:n yleiskokouksessa on viimeksi ollut puhumassa syyrialainen johtaja lähes 60 vuotta sitten.

Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on matkalla Yhdysvaltoihin YK:n yleiskokousta varten, uutisoi Syyrian valtiollinen media. Uutistoimisto AFP kuvailee matkaa merkittäväksi.

Syyrian johtaja on yhä YK:n pakotteiden ja matkustuskiellon alaisena ääri-islamistisen taustansa vuoksi, ja hänen on saatava erityislupa ulkomaanmatkoille.

Al-Sharaa on jo tavannut ulkomaisia johtajia, kuten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Saudi-Arabian Riadissa ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa.

Al-Sharaan on määrä puhua kokouksessa. YK:n yleiskokouksessa on viimeksi ollut puhumassa syyrialainen johtaja lähes 60 vuotta sitten.

Al-Sharaa nousi valtaan Syyriassa viime vuoden lopulla, kun hänen johtamansa jihadistiryhmä liittolaisineen syöksi vallasta pitkään maata hallinneen Bashar al-Assadin.

Al-Assadin vallan päättyminen on merkinnyt yli vuosikymmenen kestäneen sisällissodan päätöstä. Al-Assadien suku oli hallinnut Syyriassa yli puoli vuosisataa.

Keskusteluissa esimerkiksi pakotteet

Syyrian ulkoministeri Asaad al-Shaibani on jo Yhdysvaltain Washingtonissa virallisella vierailulla.

Ulkoministeriön virkamiehen mukaan al-Shaibanin matkan tavoitteena on ollut keskustella Israelin kanssa käynnissä olevista neuvotteluista sekä jäljellä olevien Yhdysvaltain Syyrian-vastaisten pakotteiden poistamisesta.

Syyria ja Israel ovat teknisesti yhä sodassa, mutta avasivat suorat neuvottelut al-Assadin syrjäyttämisen jälkeen. Syyrian ja Israelin edustajat ovat tavanneet useaan otteeseen.

Yhdysvallat on jo poistanut suurimman osan al-Assadin valtakaudella Syyriaan kohdistetuista pakotteista.