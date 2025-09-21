YK:n yleiskokouksessa on viimeksi ollut puhumassa syyrialainen johtaja lähes 60 vuotta sitten.
Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on matkalla Yhdysvaltoihin YK:n yleiskokousta varten, uutisoi Syyrian valtiollinen media. Uutistoimisto AFP kuvailee matkaa merkittäväksi.
Syyrian johtaja on yhä YK:n pakotteiden ja matkustuskiellon alaisena ääri-islamistisen taustansa vuoksi, ja hänen on saatava erityislupa ulkomaanmatkoille.
Al-Sharaa on jo tavannut ulkomaisia johtajia, kuten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Saudi-Arabian Riadissa ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa.
Al-Sharaan on määrä puhua kokouksessa. YK:n yleiskokouksessa on viimeksi ollut puhumassa syyrialainen johtaja lähes 60 vuotta sitten.
Al-Sharaa nousi valtaan Syyriassa viime vuoden lopulla, kun hänen johtamansa jihadistiryhmä liittolaisineen syöksi vallasta pitkään maata hallinneen Bashar al-Assadin.
Al-Assadin vallan päättyminen on merkinnyt yli vuosikymmenen kestäneen sisällissodan päätöstä. Al-Assadien suku oli hallinnut Syyriassa yli puoli vuosisataa.
Keskusteluissa esimerkiksi pakotteet
Syyrian ulkoministeri Asaad al-Shaibani on jo Yhdysvaltain Washingtonissa virallisella vierailulla.
Ulkoministeriön virkamiehen mukaan al-Shaibanin matkan tavoitteena on ollut keskustella Israelin kanssa käynnissä olevista neuvotteluista sekä jäljellä olevien Yhdysvaltain Syyrian-vastaisten pakotteiden poistamisesta.
Syyria ja Israel ovat teknisesti yhä sodassa, mutta avasivat suorat neuvottelut al-Assadin syrjäyttämisen jälkeen. Syyrian ja Israelin edustajat ovat tavanneet useaan otteeseen.
Yhdysvallat on jo poistanut suurimman osan al-Assadin valtakaudella Syyriaan kohdistetuista pakotteista.