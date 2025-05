Diplomaattilähteet: EU luopuu Syyrian-vastaisista pakotteistaan

YK:n pakolaisjärjestö on vedonnut pakotteista luopumisen puolesta, jotta yhä useammat sotaa paenneet voisivat palata Syyriaan.

EU on luopumassa kaikista Syyriaan kohdistuvista talouspakotteistaan. Toimien tarkoituksena on tukea sodan runtelemaa maata, jossa valtiota itsevaltaisesti hallinnut presidentti Bashar al-Assad syrjäytettiin vallasta viime vuoden lopulla. Asiasta kertovat diplomaattilähteet uutistoimisto AFP:lle.

Alustava sopimus asiasta on solmittu EU:n jäsenmaiden kesken, ja se ollaan julkistamassa virallisesti ulkoministerien tapaamisessa myöhemmin tänään.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR vetosi viime viikolla Syyrian vastaisista pakotteista luopumisen puolesta, jotta yhä useammat Syyriasta sotaa paenneet ihmiset voisivat palata Syyriaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti jo aiemmin tässä kuussa, että Yhdysvallat poistaa vuosikymmeniä voimassa olleet Syyriaan kohdistetut pakotteet.

Heikko talous estää palaamasta

UNHCR kertoi viime viikolla, että Syyriaan on palannut ulkomailta puoli miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun al-Assadin hallinto kaatui joulukuussa.

UNHCR:n mukaan monet syyrialaiset ovat edelleen varovaisia kotiin palaamisessa, sillä Syyrian taloudellinen tilanne on huono. Syyriassa humanitaarinen kriisi on yli vuosikymmenen kestäneen sodan jäljiltä edelleen yksi maailman suurimmista. YK:n mukaan lähes 17 miljoonaa ihmistä eli noin 90 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua.

Myös turvallisuustilanne vaikuttaa pakolaisten paluusuunnitelmiin. Maassa on puhjennut aika ajoin väkivaltaisuuksia uutta hallintoa tukevien joukkojen ja eri ryhmien välillä, ja myös Israel on tehnyt ainakin satoja iskuja Syyriaan. Lähi-idässä jihadistiliikkeitä tukahduttamaan pyrkinyt Israel pitää Syyrian väliaikaishallintoa ääri-islamilaisena ja on tuhonnut Syyriassa maassa muun muassa al-Assadin kaudelta jääneitä asevarastoja.

10:15 Arki vallankumouksen jälkeen – tältä näyttää elämä Syyriassa. Vieraana toimittaja-tietokirjailija Rauli Virtanen.