Yhdysvaltain ja Syyrian presidenttien historiallinen tapaaminen tapahtui ilman länsimedian läsnäoloa.

Syyrian presidentistä Ahmed al-Sharaasta tuli maanantaina ensimmäinen Yhdysvaltain Valkoisessa talossa vieraillut syyrialaisjohtaja Syyrian itsenäistymisen (1946) jälkeen.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Yhdysvallat ilmoitti maanantaina keskeyttävänsä osittain kovimmat Syyrian vastaiset pakotteet puoleksi vuodeksi.

Syyrialaisen Sana-uutistoimiston mukaan presidentti Donald Trump ja al-Sharaa keskustelivat maiden kahdenvälisistä suhteista sekä niiden kehittämisestä.

Yleensä median edessä viihtyvä Trump tapasi al-Sharaan kanssa suljettujen ovien takana ilman median läsnäoloa. Al-Jazeeran julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka al-Sharaa poistuessaan vilkuttaa kannattajilleen Valkoisen talon ulkopuolella.

Trump ja al-Sharaa tapasivat ensimmäisen kerran toukokuussa Saudi-Arabiassa. Trumpista tuli tuolloisen kohtaamisen myötä ensimmäinen Syyrian johtajan kanssa tavannut Yhdysvaltain presidentti yli 25 vuoteen.