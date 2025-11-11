Yhdysvaltain ja Syyrian presidenttien historiallinen tapaaminen tapahtui ilman länsimedian läsnäoloa.
Syyrian presidentistä Ahmed al-Sharaasta tuli maanantaina ensimmäinen Yhdysvaltain Valkoisessa talossa vieraillut syyrialaisjohtaja Syyrian itsenäistymisen (1946) jälkeen.
Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Yhdysvallat ilmoitti maanantaina keskeyttävänsä osittain kovimmat Syyrian vastaiset pakotteet puoleksi vuodeksi.
Syyrialaisen Sana-uutistoimiston mukaan presidentti Donald Trump ja al-Sharaa keskustelivat maiden kahdenvälisistä suhteista sekä niiden kehittämisestä.
Yleensä median edessä viihtyvä Trump tapasi al-Sharaan kanssa suljettujen ovien takana ilman median läsnäoloa. Al-Jazeeran julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka al-Sharaa poistuessaan vilkuttaa kannattajilleen Valkoisen talon ulkopuolella.
Trump ja al-Sharaa tapasivat ensimmäisen kerran toukokuussa Saudi-Arabiassa. Trumpista tuli tuolloisen kohtaamisen myötä ensimmäinen Syyrian johtajan kanssa tavannut Yhdysvaltain presidentti yli 25 vuoteen.