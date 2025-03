Trumpin outo Gaza-video olikin tarkoitettu satiiriksi – tekijä ällistyi presidentin tempusta

Kohauttaneen videon tekijän mukaan tekoälyvideo oli tarkoitettu poliittiseksi satiiriksi Trumpin "megalomaanisesta" ideasta, kertoo videon tekijä Guardianille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi viikko sitten sosiaalisen median tileillään tekoälyllä tehdyn videon, jossa esiteltiin mahtipontisesti "Trumpin Gazaa" kiiltävine hotelleineen, kultaisine Trump-patsaineen ja tanssijaneitoineen. Lopussa Trump juo Israelin presidentin Benjamin Netanjahun kanssa drinkkejä rannalla.

Trump ei lisännyt videolle minkäänlaista saatetekstiä tai muutenkaan kommentoinut sitä. Vastaanotto videolle oli kuitenkin laajasti tuomitseva. Gazan tilanteella hekumointi nähtiin erittäin loukkaavana sodan uhreja kohtaan.

Nyt videon tekijä, Los Angelesissa asuva videotuottaja Solo Avital kertoo Guardianille olleensa erittäin ällistynyt, kun hänen tekemänsä video levisi viime viikolla presidentin tileille.

Avitalin mukaan Trump julkaisi videon ilman hänen lupaansa, eikä hän oikeastaan tiedä, miten se päätyi hänelle.

– Olemme tarinankertojia, emme provokaattoreita, teemme joskus satiirikappaleita, jollainen tämänkin piti olla. Tämä on satiirin kaksinaisuus: vitsin pointti riippuu kontekstista, hän sanoo Guardianille.

– Tässä tapauksessa ei ollut mitään kontekstia, ja se julkaistiin ilman suostumustamme tai tietoamme.

Tekoälykokeilu levisi käsistä

Avital on Yhdysvaltojen kansalainen, mutta kotoisin Israelista. Hän kertoo testanneensa liikekumppaninsa, elokuvaohjaaja Ariel Vromenin kanssa tekoälytyökaluja ja päättänyt tehdä kokeeksi "satiiria megalomaanisesta ideasta pystyttää patsaita Gazaan".

He olivat jakaneet videon ystävilleen ja Vromen julkaisi sen myös Instagram-tilillään, mutta he päätyivät ottamaan sen pois muutaman tunnin päästä. Avitalin mukaan he eivät halunneet ottaa puolia arkaluontoiseen asiaan.

He olivat jakaneet videosta myös aiemman version näyttelijä Mel Gibsonille, jonka Trump nimitti Hollywoodin erikoislähettilääksi tammikuussa. Guardianin mukaan Gibson oli jakanut aiemmin Trumpin lähipiirille videoita Los Angelesin maastopaloista, mutta kiisti jakaneensa kyseistä Gaza-videota.

Avital sanoo saaneensa tietää Trumpin jakaneen videon vasta, kun hänen puhelimeensa alkoi tulvia viestejä. Hän toivoo, että tapaus herättäisi keskustelua tekoälyn käytöstä ja sen tekijänoikeuksista.

Hän sanoo osin yllättyneensä videon saamasta negatiivisesta vastaanotosta.

– Jos kyseessä olisi Saturday Night Live -ohjelman sketsi, tiedotusvälineissä vallitsisi päinvastainen käsitys – katsokaa, miten villi tämä presidentti ja hänen ideansa ovat – kaikki pitäisivät sitä vitsinä.