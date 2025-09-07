Trump sanoo olevansa valmis asettamaan Venäjälle uusia pakotteita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo olevansa valmis asettamaan Venäjälle uusia talouspakotteita.

Hän kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella, kun häneltä kysyttiin asiasta. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tarkoitti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Euroopan johtajat ovat vaatineet Venäjälle uusia pakotteita jo pitkän aikaa.

Trump uhkasi Venäjää pakotteilla jo aiemmin, mutta ei lopulta asettanut niitä ilmoittamansa määräajan päätyttyä.