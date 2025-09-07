Trump sanoo olevansa valmis asettamaan Venäjälle uusia pakotteita

Trump aop
Trump uhkasi Venäjää pakotteilla jo aiemmin, mutta ei lopulta asettanut niitä ilmoittamansa määräajan päätyttyä.
Julkaistu 40 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo olevansa valmis asettamaan Venäjälle uusia talouspakotteita. 

Hän kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella, kun häneltä kysyttiin asiasta. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tarkoitti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Euroopan johtajat ovat vaatineet Venäjälle uusia pakotteita jo pitkän aikaa. 

Lue myös: Venäjältä ennennäkemätön isku Ukrainaan – Zelenskyiltä rajuja sanoja

Trump uhkasi Venäjää pakotteilla jo aiemmin, mutta ei lopulta asettanut niitä ilmoittamansa määräajan päätyttyä.

Lisää aiheesta:

Lähde: Trump haluaa Euroopan painostavan Kiinaa taloudellisestiUSA:n ulkoministeri varoittaa VenäjääTrump sanoo Witkoffin vierailevan Venäjällä lähipäivinäZelenskyi: Euroopan turvatakuut eivät riitä – haluamme Trumpin puolellemmeBiden: Zelenskyi ei halunnut kuulla varoituksia Putinin hyökkäyksestäVenäjän mukaan pakotteet sitä vastaan ovat tehottomia – "Täytyisi varmaan miettiä tätä asiaa"
PakotteetDonald TrumpVenäjäVolodymyr ZelenskyiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Pakotteet