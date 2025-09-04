Lähde: Trump haluaa Euroopan painostavan Kiinaa taloudellisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Euroopan maiden lisäävän Kiinan taloudellista painostusta, koska maa tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Valkoisen talon nimettömänä pysyttelevä virkamieslähde kertoo asiasta uutistoimisto AFP:lle.
Jo aiemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Trumpin tänään Euroopan johtajien kanssa keskustellessaan olleen hyvin tyytymätön siihen, että Eurooppa ostaa venäläistä öljyä.
Zelenskyin mukaan näin tekevät ainakin Unkari ja Slovakia.