Lähde: Trump haluaa Euroopan painostavan Kiinaa taloudellisesti

Presidentti Donald TrumpSplash News
Julkaistu 25 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Euroopan maiden lisäävän Kiinan taloudellista painostusta, koska maa tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. 

Valkoisen talon nimettömänä pysyttelevä virkamieslähde kertoo asiasta uutistoimisto AFP:lle.

Jo aiemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Trumpin tänään Euroopan johtajien kanssa keskustellessaan olleen hyvin tyytymätön siihen, että Eurooppa ostaa venäläistä öljyä. 

Zelenskyin mukaan näin tekevät ainakin Unkari ja Slovakia.

