Euroopan maat työstävät yhdessä Ukrainan kanssa 12-kohtaista ehdotusta, jonka tavoitteena on lopettaa Venäjän sota nykyisillä rintamalinjoilla, kertoo Bloomberg News.
Asiaa tuntevien lähteiden mukaan ehdotetun suunnitelman toteutumista valvoisi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johtama rauhanneuvosto.
Reuters ei ole toistaiseksi saanut vahvistusta Bloombergin raportille.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistai-iltana, että Venäjän kiinnostus diplomatiaan väheni lähes automaattisesti, kun Yhdysvallat lykkäsi päätöstä Tomahawk-ohjusten toimittamisesta Ukrainalle.
– Venäjä tekee jälleen kerran kaikkensa hylätäkseen diplomatian, Zelenskyi lausui puheessaan Reutersin mukaan.