Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Trump: Lääke on hyvä

Trumpin omat asiantuntijat kriittisiä

Toistuvaa kriisin vähättelyä

Presidentti on toistuvasti vähätellyt koronaviruskriisiä. Viime viikolla hän sanoi, että virus uhkaa vain pientä ihmisjoukkoa. Ainoastaan Yhdysvalloissa virustartunnan on saanut 1,5 miljoonaa ihmistä. Tilastosivusto Wolrdometerin mukaan maassa on todettu lähes 92 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Se on noin 280 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on päälle 50.