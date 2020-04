Kommentti: Koronan hoitoon valoa kehon sisään ja käsidesiä suoraan suoneen – Trumpin ääliömäisillä möläytyksillä ei ole rajoja, ja siihen on selvät syynsä

"Oletetaan, että kohdistamme kehoon mahtavan, joko ultravioletti- tai vain hyvin voimakkaan valon, ja mielestäni sanoit, että sitä ei ole varmistettu, mutta aiot testata sitä. Ja sitten sanoin, olettaen että saat vietyä valon kehon sisään, jonka voi tehdä ihon läpi, tai jollain toisella tavalla. Ja mielestäni sanoit testaavasi tätä myös, kuulostaa kiinnostavalta. Niin, ja sitten on tämä desinfiointiaine, se tainnuttaa sen minuutissa, yhdessä minuutissa, ja onko jotain tapaa, että voimme tehdä jotain sellaista, ruiskuttamalla sisään, tai melkein puhdistaen, koska, näethän, se menee keuhkoille ja tekee mahtavan numeron keuhkoilla. Joten on myös kiinnostavaa tarkistaa tuo niin, että on käytettävä lääketieteellisiä tohtoreita. Mutta se kuullostaa, kuulostaa minusta kiinnostavalta, joten nähdään. Mutta koko valon konsepti, tapa jolla se menee sisään, ja yksi minuutti – se on aika väkevää."