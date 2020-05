Donald Trump uskoo, että rokote koronavirukseen saadaan jo tämän vuoden puolella: "Jos joku muu maa tekee sen, nostan hattuani" – nälvi presidentti Bushia Twitterissä

– Olemme hyvin luottavaisia, että meillä on rokote vuoden lopussa, vuoden loppuun mennessä, Trump sanoi.

Asiantuntijat eivät ole yhtä optimistisia

Trumpin arvio rokotteen aikataulusta on optimistinen, sillä useimpien asiantuntijoiden mukaan rokotteeseen menee parhaimmillaankin 12–18 kuukautta. Ei myöskään ole mitään takeita siitä, että toimivaa rokotetta ylipäätään saadaan kehitettyä.

Trump vaikutti myöntävän, että hänen oma aikataulunsa on tiiviimpi.

Yli 1 400 menetti henkensä vuorokaudessa

Yhdysvalloissa vahvistettiin vuorokauden aikana 1 450 koronaviruskuolemaa Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan. Kuolemia on seurattu lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 67 600 koronaviruskuolemaa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan niitä on noin tuhat enemmän. Eroon vaikuttavat erilaiset tavat tilastoida kuolemia.

Miljoonaa asukasta kohden maassa on todettu päälle 200 kuolemaa. Vastaava luku Suomessa on hieman yli 40.

Tartuntoja Yhdysvalloissa on todettu yli 1,1 miljoonaa. Maan pahimmalla korona-alueella New Yorkissa tartuntojen ja kuolemien määrä on ollut selvässä laskussa, mutta monissa osavaltioissa tilanne ei vielä ole kääntynyt parempaan päin.