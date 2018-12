Trump julkaisi videon, jossa hän kertoo suorin sanoin vetäytymisestä Syyriasta: "Me voitimme" – asiantuntijoilta kylmäävä arvio päätöksestä – lahja hirmujärjestö Isisille?

– Olemme voittaneet Isisin, selättäneet sen ja pahasti. Olemme ottaneet maan takaisin ja nyt on joukkojemme aika tulla takaisin kotiin, Trump toteaa videolla .

Lahja isisille?

The New York Timesin mukaan vetäytymisen uskotaan näyttävän vihreää valoa Turkille, joka on aikaisemmin uhkaillut hyökkäyksellä Koillis-Syyriaan. Jos Turkki hyökkäisi alueelle, kurdijoukkojen odotetaan palaavan rajan tuntumaan alueilta, joilla taistellaan Isisiä vastaan.