Yhdysvaltalaissenaattorit uhkaavat Syyrian kurdialueille hyökännyttä Turkkia sanktioilla

Suunnitellut sanktiot kohdistuisivat sekä Yhdysvaltain Nato-liittolaisen Turkin poliittisen johdon varallisuuteen että maan asevoimia hyödyttävää kauppaa käyviin tahoihin. Kongressi on kuitenkin parhaillaan istuntotauolla, joten mahdolliset pakotteet tuskin edistyvät ennen ensi viikkoa.

Ainakin 16 kurditaistelijaa kuollut

Hyökkäyksen ensimmäisinä tunteina surmansa sai ainakin 16 kurdijoukkojen taistelijaa, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimisto AFP:n mukaan. Keskiviikkona puhuttiin 15 kuolleesta, joista kahdeksan olisi ollut siviilejä.

Turkki on kertonut yhdeksi hyökkäyksen tavoitteeksi perustaa Pohjois-Syyriaan turvavyöhyke, jonne on määrä palauttaa Syyrian pakolaisia. Turkissa on lähes 4 miljoonaa Syyrian pakolaista, ja turkkilaisten asenteet heitä kohtaan ovat viime kuukausina kiristyneet.