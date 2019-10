Donald Trump määräsi yhdysvaltalaissotilaat poistumaan Turkin hyökkäyksen alta, ja lupasi samana päivänä kurdeille aseita ja rahaa – "He ovat hienoja ihmisiä ja mahtavia taistelijoita"

Trump puolusti päätöstään ja ylisti sekä Turkkia että kurdeja



Trump on saanut paljon kritiikkiä päätöksestään vetää joukot pois. Häntä on syytetty muun muassa äärijärjestö Isisin kukistamisessa auttaneiden kurditaistelijoiden hylkäämisestä. Moni on myös pelännyt, että Turkki kohdentaa hyökkäyksiään niin, että myös kurdisiviilit voivat joutua vaikeuksiin.