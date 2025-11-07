Unkarin pääministeri ei haluaisi luopua venäläisestä energiasta, kuten Yhdysvaltain presidentti on toivonut.
Unkarin pääministeri Viktor Orban tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Orbanin odotetaan pyytävän Tumpilta lupaa jatkaa öljyn ostamista Venäjältä Yhdysvaltain asettamista pakotteista huolimatta.
Trumpia ihaileva Orban on toistuvasti sanonut, ettei Unkari voi eikä halua luopua venäläisen öljyn ja kaasun tuonnista. Trump on suhtautunut Orbaniin myönteisesti mutta patistellut samalla Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
Orban kirjoitti tapaamisen alla viestipalvelu X:ssä haluavansa aloittaa maiden suhteissa uuden strategisen kumppanuuden, joka pitäisi sisällään myös yhteistyön energia-asioissa.
Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa muu Eurooppa on vähentänyt riippuvuuttaan Venäjän energiasta. Unkarissa venäläisen öljy ja kaasun osuus maassa käytetystä energiasta on sen sijaan sotavuosina vain kasvanut.
Pääministeri Orban on vastustanut Venäjän-vastaisten talouspakotteiden kiristämistä, eikä hän halua edistää Ukrainan pääsyä EU:n jäseneksi.
Orban koki pahan takaiskun viime kuussa, kun Budapestiin suunniteltu Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaaminen peruuntui vain viikko kokoussuunnitelmien julkistamisen jälkeen.