Trump erotti Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsenen – päätös voi päätyä oikeuteen

Presidentit eivät normaalisti ole puuttuneet keskuspankin toimintaan.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 26.08.2025 09:53

MTV UUTISET – STT

Presidentin päätös tultaneen viemään oikeuteen. Normaalisti presidentit eivät ole puuttuneet keskuspankin toimintaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) välinen taistelu kiihtyy. Trump ilmoitti varhain tiistaina Suomen aikaa omistamassaan Truth Social -palvelussa erottavansa pankin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.

On kuitenkin epäselvää, onko Trumpilla valtuuksia erottaa Cookia, sillä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi tehdä näin vain sellaisessa tapauksessa, jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.

Trumpin mukaan erottamisen syynä ovat epäilyt, joiden mukaan Cook olisi syyllistynyt petokseen asuntolainoja hakiessaan.

Liittovaltion asuntorahoitusviraston johtaja Bill Pulten mukaan Cook olisi ilmoittanut lainoja hakiessaan kaksi ensisijaista asuinpaikkaa, koska kakkosasunnolle myönnettävien lainojen korot ovat usein huomattavasti korkeampia kuin varsinaisen asunnon ostamiseen tarjottavien lainojen korot.

Trump on nimittänyt Pulten virkaansa.

Cook sanoi aikaisemmin kuluvassa kuussa Pulten syytösten tultua julki, ettei aio alistua eroamaan painostuksen edessä. Fed ei tuoreeltaan kommentoinut Trumpin päätöstä.

Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan Trumpin päätös tullaan haastamaan oikeudessa ja Cook saanee jatkaa virassaan käsittelyn ajan.

Cook on ensimmäinen afroamerikkalainen nainen Fedin johtokunnassa. Hänen kautensa on määrä päättyä vuonna 2038.

Yhdysvaltojen presidentit eivät normaalisti ole puuttuneet Fedin toimintaan, jotta sen asema itsenäisenä finanssitoimijana säilyisi.

