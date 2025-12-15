Britannian uusi tiedustelujohtaja pitää tänään ensimmäisen puheensa.
Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:n uusi johtaja Blaise Metreweli aikoo tämänpäiväisessä puheessaan varoittaa laajentumista tavoittelevan Venäjän jatkuvasta uhkasta.
Asiasta kertovat Britannian ulkoministeriö sekä CNN.
Ministeriön julkaisemien otteiden mukaan Metrewelin puhe käsittelee Venäjän aiheuttamaa kaaosta ja sitä, kuinka sen jatkumiseen on varauduttava kunnes maan presidentti Vladimir Putin pakotetaan muuttamaan toimintaansa.
Metrewelin mukaan Venäjän uhka jatkuu ja "etulinja on kaikkialla". Uuden tiedustelujohtajan odotetaan puhuvan Britannian turvallisuudesta sekä yleisestä muuttuneesta turvallisuustilanteesta.
Metreweli nimitettiin MI6:n johtoon kesäkuussa. Metreweli on ensimmäinen naisjohtaja Britannian ulkomaan tiedustelupalvelun 116-vuotisessa historiassa.