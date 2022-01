Tristan Thompson sai toisen naisen raskaaksi ollessaan yhdessä Khloé Kardashianin kanssa – pyysi exältään julkisesti anteeksi

Kardashian ja Thompson deittailivat on-off-tyylisesti vuodesta 2016 alkaen vuoteen 2021 saakka. Kaksikolla on vuonna 2018 syntynyt True-tytär.

/All Over Press

/All Over Press

Ennen Nicholsin raskaudesta levinneitä uutisia Thompsonin on väitetty pettäneen Kardashiania myös muun muassa tämän pikkusisko Kylie Jennerin ystävän Jordyn Woodsin kanssa.

Oikeustaisto

Page Six uutisoi, että Thompson vaati vauvalle DNA-testin, jotta tämän isyydestä saataisiin varmuus.

Anteeksipyyntö

Thompson kertoi Instagramin Tarinat-osiossa maanantaina 3. tammikuuta, että isyystestin tulokset olivat tulleet ja että hän on Nicholsin lapsen isä.

Hän jatkoi tekstiään esittämällä anteeksipyynnön kaikille, joita hän on loukannut ja joille hän on aiheuttanut pettymyksen kyseisen selkkauksen aikana.

– Khloé, sinä et ansaitse tätä. Et ansaitse sitä sydänsurua ja nöyryytystä, jota olen sinulle aiheuttanut. Et ansaitse sitä tapaa, jolla olen sinua kohdellut vuosien aikana, hän jatkoi.