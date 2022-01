Tätä mieltä Khloé Kardashian on Tristan Thompsonin julkisesta anteeksipyynnöstä: "Hän tietää ansaitsevansa parempaa"

– Khloé, sinä et ansaitse tätä. Et ansaitse sitä sydänsurua ja nöyryytystä, jota olen sinulle aiheuttanut. Et ansaitse sitä tapaa, jolla olen sinua kohdellut vuosien aikana, Thompson kirjoitti.

"Tristan on satuttanut häntä tarpeeksi, ja hän tietää ansaitsevansa parempaa"

– Tristanin Khloélle aiheuttama tuska on ohi, eikä hän enää vuodata kyyneleitä hänen vuokseen. Jatkossa on kyse siitä, että Tristan on hyvä isä heidän tyttärelleen Truelle ja on hänen tukenaan, lähde kertoo.