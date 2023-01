Traagisesti kuolleen Naya Riveran isältä kova väite – Glee-tähti vihasi yhtä hittisarjan vastanäyttelijäänsä

Rivera tunnetaan parhaiten roolityöstään amerikkalaiseen lukioelämään sijoittuneessa hittisarjassa Glee, jota esitettiin vuosina 2009-2015. Investigation Discovery julkaisi maanantaina 16. tammikuuta kolmiosaisen dokumenttisarjan nimeltään The Price of Glee, jossa sarjan tuotannon jäsenet sekä ihmiset, jotka olivat muutoin läheisiä sen tekijöiden kanssa, avautuvat Gleen kulissien todellisuudesta.

Sarjassa on haastateltu muun muassa Riveran isää George Riveraa, jonka mukaan hänen tyttärellään olisi ollut Gleen kuvauksissa ongelmia ainoastaan yhden ihmisen kanssa: näyttelijäkollegansa Lea Michelen.

– He vihasivat toisiaan mutta samaan aikaan kunnioittivat toistensa lahjoja.

Naya Rivera puhui itse suhteestaan Micheleen vuonna 2016 julkaistussa elämäkertakirjassaan Sorry Not Sorry. Rivera totesi kirjassaan muun muassa, että Michelen oli mahdollisesti "vaikeaa jakaa parrasvalot" muiden kanssa.