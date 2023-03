SM-liiga-seura julkisti ensi kauden päävalmentajansa – "Päätöstä harkittiin pitkään"

– Lisää kokoa, lisää luonnetta ja lisää johtamisominaisuuksia ensi kauden joukkueelle on varmasti tulossa. Uskon vahvasti, että joukkueen ja koko organisaation suunta on eteenpäin.

Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoo, että Hämäläinen on erittäin motivoitunut ja ulospäinsuuntautunut valmentaja, joka tiedostaa hyvin, mitä toimenpiteitä sekä joukkue että koko seura tulevaisuudessa tarvitsee.

– Katsomme jo tiiviisti tulevaisuuteen. Tässäkin tilanteessa pitää muistaa, että Ville Hämäläisen päävalmentajakauden aikana on tapahtunut myös paljon hyviä asioita. Kuluneen kauden tilanne on ollut monin tavoin haastava ja tästä syystä myös tätä päätöstä harkittiin pitkään. Uskomme vakaasti, että pitkän kokemuksen niin omalta pelaajauraltaan omaavana kuin muissa valmennuksen rooleissa SaiPassa työskennelleenä Ville on oikea valinta, Markkanen sanoo.