Kalle Rovanperällä lupaava alku shakedownilla – Sami Pajarikin säväytti

Toyotan tähtikuljettaja Kalle Rovanperä väläytteli vauhtiaan Paraguayn MM-rallin testierikoiskokeella.

Rovanperä piti ensimmäisillä vedoilla toiseksi nopeinta vauhtia. Häntä nopeampi oli vain Sebastien Ogier, joka kukisti suomalaisen 0,5 sekunnilla.

Kisan toinen suomalainen Sami Pajarikin oli hyvässä vauhdissa. Hän oli kolmas jääden Rovanperän ajasta vain 0,1 sekuntia.

– Saimme nuotituksen jälkeen jonkinlaisen mielikuvan, mutta se on nyt muuttunut täysin tämän ensimmäisen vedon myötä. Tunne ei ollut kovin hyvä, mutta jos olemme kolmanneksi nopeimpia, tilanne on varmaan sama kaikille, Pajari kommentoi maalissa.

MM-taistossa mukana oleva Ott Tänak oli neljäs jääden Rovanperästä 0,3 sekuntia.

Ensimmäistä kertaa ajettava Paraguayn MM-ralli käynnistyy toden teolla perjantaina kello 14.03. Kisassa ajetaan yhteensä