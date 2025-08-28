Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Kalle Rovanperällä lupaava alku shakedownilla – Sami Pajarikin säväytti

Kalle Rovanperä (1)
Kalle Rovanperä aloitti Paraguayn MM-rallin testierikoiskokeen pirteästi.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein
Julkaistu 28.08.2025 15:27
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Toyotan tähtikuljettaja Kalle Rovanperä väläytteli vauhtiaan Paraguayn MM-rallin testierikoiskokeella.

Rovanperä piti ensimmäisillä vedoilla toiseksi nopeinta vauhtia. Häntä nopeampi oli vain Sebastien Ogier, joka kukisti suomalaisen 0,5 sekunnilla.

Kisan toinen suomalainen Sami Pajarikin oli hyvässä vauhdissa. Hän oli kolmas jääden Rovanperän ajasta vain 0,1 sekuntia.

– Saimme nuotituksen jälkeen jonkinlaisen mielikuvan, mutta se on nyt muuttunut täysin tämän ensimmäisen vedon myötä. Tunne ei ollut kovin hyvä, mutta jos olemme kolmanneksi nopeimpia, tilanne on varmaan sama kaikille, Pajari kommentoi maalissa.

MM-taistossa mukana oleva Ott Tänak oli neljäs jääden Rovanperästä 0,3 sekuntia.

Ensimmäistä kertaa ajettava Paraguayn MM-ralli käynnistyy toden teolla perjantaina kello 14.03. Kisassa ajetaan yhteensä 

Lisää aiheesta:

Kalle Rovanperä aiheutti heti hurmosta Virossa – "Tuon haluamme kuulla"Kalle Rovanperä lennätti autonsa heti huippuaikaan – yksi rallitähti kiikarissa Kalle Rovanperä säväytti heti Monte Carlossa – jakoi varoituksen sanatBelgian ralli pärähti käyntiin shakedownilla – katso Kalle Rovanperän suoritus: "Ei ollut helppoa"Kalle Rovanperä säkenöi Kenian MM-rallin testipätkälläTätä lisää, Kalle Rovanperä! Suomalaistähdeltä väkevä avaus Kroatiassa – Esapekka Lapilta varoituksen sana
MM-ralliKalle RovanperäSami PajariToyotaRalliUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli