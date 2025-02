Kalle Rovanperä heti kuin eri mies – suomalaistähdelle valtava luottamuslause Ruotsissa

Toyotan Kalle Rovanperä oli kolmanneksi nopein Ruotsin MM-rallin testierikoiskokeen avausvedoilla torstaina.

Loistavissa talviolosuhteissa kisattava lumiralli sai alkutahdit 3,44 kilometrin mittaisella testierikoiskokeella Uumajan kaupungissa. Rovanperä kellotti avausvedollaan ajan 2.09,7, mikä jäi vain sekunnin tiimikaveri Elfyn Evansin suorituksesta.

– Olosuhteet näyttivät todella kivoilta. Olen siis varma, että tulemme nauttimaan paljon, hehkutti Rovanperä, joka ei löytänyt ajamisen iloa kauden avauksessa Monte Carlossa tammikuussa.

Jutun yllä video Rovanperän ajosta ja kommenteista testi-ek:lla.

Rovanperän edelle testi-ek:n avausvedoilla ehti myös Hyundain Ott Tänak. Toyotan Sami Pajari jäi Rovanperästä 1,2 sekuntia.

WRC:n teettämän kyselyn mukaan rallifanien luotto on voittotaistelun suhteen juuri Rovanperässä ja Tänakissa. Suomalaisen ykköstilan puolesta on äänestänyt peräti 43 prosenttia vastanneista, Tänak on saanut 25 prosentin luoton.

Hyundai on tehnyt autoonsa merkittäviä päivityksiä Ruotsin MM-viikon alla, ja ainakin Tänak sekä Thierry Neuville kehuivat menopelinsä tuntumaa testi-ek:n maalissa.

Ralli käynnistyy 5,16 kilometrin mittaisella sprinttierikoiskokeella torstaina kello 20.05. Perjantaina on ohjelmassa seitsemän pätkää ja yli 120 erikoiskoekilometriä.