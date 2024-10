Jari-Matti Latvalalta iso paljastus Sami Pajarin tilanteesta

Pajari on päässyt jo kuluvalla kaudella antamaan näyttöjä Toyotan Rally1-autolla, ja suomalainen on onnistunut käyttämään nämä näyttöpaikat erinomaisesti hyväkseen.

Vahvojen huhujen mukaan Pajari on saamassa suuren mahdollisuuden ensi vuonna Toyotan Rally1-auton ratissa ja kilpailuja lienee pääluokan puolella luvassa vielä tätäkin kautta enemmän.

– Sami on ajanut kyllä hyvän kauden ja hänellä on vielä mahdollisuus ajaa WRC2-luokan mestaruudesta. Hän ajoi hienosti Jyväskylässä ja Chilessä. Valitettavasti Keski-Euroopassa tuli sitten pieni ulosajo, mutta ennen sitä hän ajoi hyvää ja tasaista kisaa, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kehui.

– Ulosajo oli tietysti harmillinen, mutta sanoin Samille, että huippukuljettajille tulee se yksi tai kaksi virhettä kaudessa ja nyt niitä on tullut kaksi, Latvala kommentoi viitaten WRC2-kisan erheeseen Portugalissa.

Latvala ei vielä vahvistanut sitä, ajaako Pajari ensi kaudella Toyotan Rally1-autolla, eikä sitä kuinka laaja ohjelma suomalaiselle on ensi vuodeksi tulossa. Rivien välistä voi lukea kuitenkin paljon.

– Kyllä Sami on näyttönsä antanut. Sen suhteen asia on aika selvä, Latvala sanoi suoraan.

– Mutta nyt me tietysti ensin katsomme, että pystyykö Sami voittamaan WRC2-luokan mestaruuden. Sitten tietysti haluamme katsoa vielä myös sen, miten Takamoto Katsuta pystyy suoriutumaan. Tämän lisäksi meillä on budjetti ensi vuodelle vielä kyselyn alla Toyotalta. Sen takia en uskalla vielä sanoa sitä, millä joukkueella me olemme ensi vuonna liikkeellä, Latvala kertoi.