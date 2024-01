Toyotalla on MM-rallikauden avauksessa huima täsmäase – ällistyttävä saavutus kiikarissa

Monte Carlon MM-ralli 24.-28.1. Ke: Testierikoiskoe klo 17.35 To: EK:t 1-2 klo 21.15 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 9.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 8.45 alkaen Su: EK:t 15-17 klo 7.50 alkaen

Tiimipomo Jari-Matti Latvala on linjannut, että tallin päätavoite kaudella 2024 on valmistajien mestaruus. Ogier saalisti viime kaudella kolme voittoa ja ajoi MM-sarjassa viidenneksi, vaikka osallistui vain kahdeksaan osakilpailuun.

Ranskalaistähti on Toyotan paras valtti myös kauden 2024 avausrallissa Monte Carlossa. Kisa palaa tänä vuonna Gapiin, joka on Ogierin kotikaupunkI; hän on kotoisin vain vajaan 20 kilometrin päästä Gapista Forest-Saint-Julienin pikku kylästä.