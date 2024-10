Sebastien Ogierilta lupaus tiimilleen: "Olen erittäin motivoitunut"

Vyöllä on jo kolme voittoa ja kolme kakkostilaa. Sen sijaan kaksi edellistä kilpailua ovat menneet penkin alle, kun Ogier hyökkäsi vielä mestaruustaisteluun Hyundain Thierry Neuvillea vastaan.

Kovaa iskua ei palkittu, kun Ogier teloi autoaan sekä syyskuun Kreikan että Chilen MM-osakilpailuissa. Nyt fokus on täysin Toyotan kamppailussa merkkimestaruudesta.

– Vaikka Chilen viikonloppu ei minulta henkilökohtaisesti sujunut toivotulla tavalla, olen tyytyväinen, että saimme tallina täydellisen suorituksen. Sitä kautta tulimme takaisin taisteluun mukaan valmistajien sarjassa. Se on kuitenkin ollut koko vuoden päätavoitteeni, Ogier naulaa.

– Kisa on kuin toinen kotiralli minulle, se on lähellä asuinpaikkaani Saksassa, ja pätkillä on paljon faneja. Viime vuodesta opimme, että olosuhteet voivat olla todella haastavat, Ogier summaa.