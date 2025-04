Onko Kalle Rovanperä takamatkalla uudessa kisassa? Kilpailijalla ässä hihassa: "Hyvä mutta lyhyt muisti"

Rallin MM-sarjan tähdillä riittää uutta opeteltavaa, kun seuraavaksi pisteistä ajetaan upouudessa Kanariansaarten osakilpailussa.

Toki Kanariansaaret ovat kuuluneet jo monta vuotta rallin EM-sarjan ohjelmistoon, mutta MM-karkeloissa kisa tulee nyt ensi kertaa tutuksi. Kilpailua ajettiin ensin nimellä Rally El Corte Inglés, mutta sittemmin nimi vaihtui nykymuotoonsa.

Rallilegenda Carlos Sainz on kisan ykkönen voittotilastossa, sillä mies juhli aikoinaan rallin voittoa viidesti urallaan. Voittajien listalta löytyy monta kovaa nimeä kuten Didier Auriol, Juho Hänninen, Jésus Puras, Jan Kopecky ja Adrien Fourmaux. Näistä nimistä kuitenkin vain Fourmaux´lla on mahdollisuus juhlia jälleen Kanarialla, sillä ranskalainen ajaa tätä nykyä Hyundain tiimissä.

Nykykuskeista Fourmaux´n lisäksi ainakin Thierry Neuvillelta löytyy rallista kokemusta. Belgialainen kisasi Kanariansaarilla vuosina 2010-11. Kaudella 2010 Neuville ajoi rallin Peugeot 207 S2000 -autolla, mutta homma tyssäsi ulosajoon kisan toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Vuotta myöhemmin Neuville oli samalla autolla kilpailun kolmas. Tuolloin ykköstilaa juhli Hänninen.

Mutta onko belgialaisella siis pieni etu, koska hän on Kanarialla sentään aikoinaan kilpaillut?

– Ai sekö on ralli, jonka tunnen? Olin siellä viimeksi vuosina 2010 ja 2011. Minulla on hyvä, mutta lyhyt muisti. Minulle on tarpeeksi töitä, että opin kunkin rallin pätkät nuotituksen jälkeen ennen sunnuntaita, Neuville naureskelee belgialaisen RTBF-kanavan sivuilla.

– Odotan toki rallia innolla. Siellä on varmasti hyvä tunnelma, paljon katsojia ja hyvät tiet. Se ei voi olla kuin kaunis kisa.

Asvaltilla Neuville on aina viihtynyt, mutta niin on moni muukin nykyisistä WRC-tähdistä.

– Asvaltista olen aina tykännyt, mutta niin on myös Elfyn (MM-sarjaa johtava Evans). Toyota on aina ollut vahva asvaltilla, joten rallista tulee varmasti vaikea.

Kanariansaarten MM-ralli kaasutellaan saariryhmän pääsaarella Gran Canarialla 24.-27. huhtikuuta. Kisalla on sopimus MM-sarjan kanssa myös ensi vuodesta.