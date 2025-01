Toyota pelaa Sami Pajarin kanssa kovaa peliä: "Se on totta kai aina hyväksi"

Viikonloppuna Monte Carlossa tulokaskautensa rallin MM-sarjan pääluokassa aloittava Sami Pajari saa ajaa ilman ulkoisia paineita, mutta 23-vuotiaalla suomalaisella on Toyotan näkökulmasta silti tärkeä rooli taistelussa Hyundaita vastaan.

Toyota ilmoitti viime kauden päättäneen Japanin MM-rallin jälkeen, että WRC2-luokan mestaruuden voittanut Pajari ajaa tänä vuonna täyden kauden Toyotan GR Yaris Rally1 -auton ratissa.

Päätös tuli monille – myös Pajarille itselleen – yllätyksenä, sillä oletuksena oli, että jo viime vuonna pääluokan vauhtia kolmessa kisassa maistanut Pajari saisi ajaa Rally1-autolla vain noin puolet tämän kauden kisoista.

– Ensin oli ajatus, että pitäisikö hänen ajaa puolet (Rally1:llä) ja puolet (Rally2:lla). Ennen kuin mestaruus oli varmistunut, teimme sen päätöksen, että hänen on parasta ajaa kaikki kilpailut, sillä se kehittää häntä eniten, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala taustoittaa.

– Sitten päätimme rakentaa tämän oman tiimin, toisen tiimin siihen, että hän pääsee ajamaan täyden kauden. Ajattelimme, että se on hänen uransa kannalta ja meidän kannaltamme paras ratkaisu. Ei tarvitse taistella siitä, että antaa näyttöjä ja täytyy ajaa pari hyvää kisaa, että saa jatkoja. Hän tietää, että voi rauhassa valmistautua kauteen.

Toisella tiimillä Latvala viittaa siihen, että Pajari on ilmoitettu MM-sarjaan mukaan tallissa, jonka nimi on Toyota Gazoo Racing WRT2. Kalle Rovanperä ja kumppanit ajavat tallissa, jonka nimi on muuten sama, mutta numero kaksi puuttuu.

Pajari ajaa siis nimellisesti Toyotan kakkostallissa, joka on kuitenkin ykköstallin tavoin oikeutettu keräämään omia valmistajien MM-pisteitään. Toyotalla on siis jokaisessa kisassa yhteensä neljä valmistajien MM-pisteitä keräävää kuljettajaa; kolme ykköstiimissä ja Pajari kakkostiimissä. Kovimmalla kilpailijalla Hyundailla pisteitä kerääviä kuljettajia on yksi vähemmän.

Jutun juju ei ole se, että Pajari yrittäisi rohmuta kakkostallille mahdollisimman suurta pistepottia, vaan siinä, että hän voisi viedä pisteitä Hyundailta sijoittumalla heidän kuljettajiensa eteen.

– Jos mietitään, että Sami pärjää hyvin ja on tavallaan varastamassa merkkipisteitä pois Hyundailta, se on totta kai meidän ykköstiimillemme aina hyväksi. Aina on apua, mitä enemmän on autoja liikenteessä, Latvala sanoo.

Esimerkiksi viime vuonna Jyväskylässä Rally1-debyytissään neljänneksi sijoittunut Pajari olisi tällä järjestelyllä ja kaudelle 2025 uudistetulla pistesysteemillä vienyt Hyundailta kaksi ja M-Sportilta kolme valmistajien MM-pistettä.

Yksittäisessä kisassa vaikutus ei siis välttämättä ole järin suuri, mutta 14 kisan mitassa Toyotan ratkaisu voi tehdä jo suurempiakin eroja.

Tämän artikkelin pääkuvana olevalla videolla nostetaan esiin rallin MM-sarjan keskeiset muutokset kauteen 2025 lähdettäessä.