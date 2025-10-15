Kavonius tavattiin MTV Uutisten tietojen mukaan Suomesta.
Totuuspuolueen puheenjohtajana tunnetuksi tullut Jaana Kavonius on saatu kiinni.
MTV Uutisten tietojen mukaan Kavonius on saatu kiinni Suomesta. Kavonius on aiemmin kertonut hakevansa turvapaikkaa Euroopasta.
Kavonius on vanhastaan määrätty vangittavaksi poissaolevana. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi maaliskuussa 2024 Kavoniuksen vangittavaksi tavattavissa. Vangitsemisvaatimukset liittyvät epäiltyihin kunnianloukkaus- ja vainoamisrikoksiin.
Kavoniuksen johtama Totuuspuolue on ollut puoluerekisterissä keväästä 2023.
Aiemmin Kavoniuksen kiinniotosta kertoi Iltalehti.