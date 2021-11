Toto Wolff lähetti uhmakkaan varoituksen Red Bullin suuntaan Lewis Hamiltonin hylkäyksen jälkeen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Fuck them all!

– Kyse on yleisestä mielenmaisemasta, Wolff sanoi Onestopstrategy -sivuston mukaan.

Hamiltonin rangaistukseen liittyen Wolffin mielenmaisema on sellainen, että tuomariston päätös oli äärimmäinen ja epätyypillinen.

– Viime vuosina he (FIA) ovat aina sanoneet, että "korjaa sitä, korjaa tätä". Näin kävi myös viime viikonloppuna Red Bullin kanssa ja monta kertaa ennen sitä.

Wolff viittaa lausunnollaan siihen, että Red Bullin takasiivessä oli viikko sitten Meksikossa vaurioita, jotka talli korjasi. Rinnastus on sikäli ontuva, että Red Bullin takasiipi ei ollut vaurioiden seurauksena sääntöjen vastainen.

– Olemassa on kuitenkin tekninen direktiivi, jossa on mustaa valkoisella, ja me hyväksymme sen.