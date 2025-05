Toronton supertähdeltä kiistanalainen selitys NHL-nöyryytykselle

Toronto Maple Leafsin kapteeni Auston Matthews selitteli joukkueensa musertavaa tappiota Florida Panthersille kiistanalaisin sanakääntein.

Toronto hävisi jo seitsemännen peräkkäisen Game Seveninsä NHL:n pudotuspeleissä, kun suomalaisten tähdittämä Florida kuritti joukkuetta 6–1-lukemin ottelusarjan ratkaisevassa kamppailussa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Matthews oli ottelun jälkeen tyytymätön joukkuetovereidensa tekemiseen. Toronton kapteeni heitti heidät tylysti bussin alle kutsumalla osaa joukosta "vapaamatkustajiksi."

Juttu jatkuu upotuksen alla.

– Minusta tuntui, että olimme valmiita pelaamaan. Meillä oli minusta hyvä asenne. Ensimmäisen 10 minuutin aikana emme (suoriutuneet hyvin), mutta seuraavat 10 minuuttia näin meidän hallitsevan peliä, Matthews saneli.

– Sitten meillä oli vain liikaa vapaamatkustajia koko loppupelin ajan. Me emme vain olleet samalla sivulla. Sitten he saivat pari maalia ja vauhtia niin, että jahtasimme peliä. Peliä on sen jälkeen vaikea saada takaisin haltuun, kun olet kolme maalia tappiolla hyvää joukkuetta vastaan, jolla on puolustuspeli korkealla tasolla.

Matthewsin kommentteja ei nielty pureskelematta sosiaalisessa mediassa.

Juttu jatkuu videon alla.

1:29 Florida murskasi Toronton 6–1 – Eetu Luostarinen ja Brad Marchand seiskapelin sankareina (Video: NHL.com).

Monet esimerkiksi huomattuivat nopeasti, että Matthews itse sai koko ottelussa vain kaksi laukausta aikaiseksi. Hän puolestaan teki koko ottelusarjassa Floridaa vastaan vain yhden maalin ja keräsi kolme syöttöä.

Matthews teki tällä kaudella vain 33 maalia NHL:n runkosarjassa. Se oli hänen koko uransa heikoin maalisaldo. Pudotuspeleissä hän puolestaan maalasi vain kolmesti 13 otteluun.

Kahdeksannen kautensa Torontossa päättänyt 27-vuotias oli Yhdysvaltojen kapteeni kevään 4 Nations -turnauksessa, mutta jäi kolmessa ottelussa ilman maaleja.