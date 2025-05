Nöyryytys: Florida murskaavasti jatkoon – Brad Marchand teki NHL-historiaa

NHL:n hallitseva mestari Florida Panthers varmisti paikkansa itäisen konferenssin finaalissa kukistettuaan Toronto Maple Leafsin otteluvoitoin 4–3.

Florida ryöpytti Torontoa sarjan ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa lukemin 6–1. Floridan paidassa Eetu Luostarinen saalisti ottelusta peräti kolme tehopistettä (1+2). Myös Anton Lundell onnistui maalinteossa. Kapteeni Aleksander Barkov taas nappasi kaksi syöttöpistettä (0+2).

Floridaan kesken kauden liittynyt Brad Marchand syötti myös kaksi maalia ennen kuin niittasi joukkueensa kuudennen tyhjään maaliin.

Katso ottelun maalikooste ylälaidan videolta.

Ruma tappio kasvatti Toronton surkeaa putkea seiskapeleissä. Maple Leafs on kärsinyt tappion nyt seitsemässä peräkkäisessä NHL:n seiskaottelussa.

Samaan aikaan Marchand on voittanut kaikki viisi pelaamaansa seiskapeliä Torontoa vastaan. Boston Bruinsin entinen tähtipelaaja on ensimmäinen pelaaja NHL:n historiassa, joka on voittanut viisi ratkaisupeliä samaa seuraa vastaan.

Ottelun ensimmäinen erä oli maaliton, mutta toisessa erässä Florida tempaisi 3–0-johtoon. Lundell teki Floridan toisen maalin Luostarisen ja Marchandin syötöistä.

Kolmannen erän alussa Toronton Max Domi kavensi, mutta ei ehtinyt kulua edes minuuttia, kunnes Floridan Luostarinen löi jumbotronille lukemat 4–1. Viimeiset naulat Toronton arkkuun löivät Sam Reinhart ja Marchand.

Florida kohtaa konferenssifinaalissa Carolina Hurricanesin.