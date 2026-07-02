NHL:ssä solmittiin torstain vastaisena yönä Suomen aikaan liuta suomalaissopimuksia.
Vegas Golden Knights solmi niistä kaksi. Se teki yksivuotisen sopimuksen MM-kultaa keväällä voittaneen Ville Heinolan kanssa. Lisäksi puolustaja Antti Tuomisto siirtyy kaksivuotisella sopimuksella Vegasiin.
Winnipeg Jetsissä umpikujaan ajautunut Heinola kuittaa sopimuksestaan 850 000 dollarin vuosiansiot. Päättyneellä kaudella Heinola pelasi vain viisi NHL-ottelua. Hän juhli keväällä MM-kultaa Leijonien riveissä.
25-vuotias Tuomisto solmi Vegasin kanssa kaksivuotisen sopimuksen.
Lue myös: Stanley Cup -voittaja Eetu Luostarinen: Jättisopimus ja roima palkankorotus
Maisemaa vaihtaa myös Joel Kiviranta, joka palaa Dallas Starsiin kolmen Colorado Avalanchessa vietetyn kauden jälkeen. Kiviranta teki yksivuotisen ja miljoonan dollarin sopimuksen.
Dallas teki jo aiemmin myös jatkosopimuksen Arttu Hyryn kanssa.
Taiturihyökkääjä Matias Maccellin ura jatkuu New York Islandersissa. Maccelli teki yksivuotisen ja 2,25 miljoonan dollarin sopimuksen. Viime kaudella hän iski Toronto Maple Leafsissa 39 tehopistettä.
Kasperi Kapanen puolestaan jatkaa sittenkin Edmonton Oilersissa. Kapanen teki yksivuotisen ja 2,6 miljoonan dollarin vuositulot takaavan jatkosopimuksen. Runkosarjassa 17 pistettä tehnyt Kapanen päätti viime kauden upeasti iskemällä kuudessa pudotuspeliottelussa neljä maalia ja kuusi tehopistettä.