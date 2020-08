Tornion kaupunginjohtaja avautuu MTV:lle: Näin pahasti koronavirus iski Tornioon – "Totaalinen seisautus"

Ruotsin Haaparannan ja Tornion rajan ylittää tavallisesti viikottain jopa 120 000 ajoneuvoa. Nyt viranomaiset kyselevät kaupunkien rajalla ihmisiltä, millä asioilla he liikkuvat.

Koronaviruksen leviämistä pelätään, sillä pohjoisen Ruotsin koronatilanne on ollut Suomen tilannetta huomattavasti vakavampi.

MTV Uutiset on paikan päällä selvittämässä, miten pahasti koronaviruksen vaikutukset ovat iskeneet Tornion kaupunkiin.

– Kyllähän se totaalisesti on meillä vaikuttanut. Meillä on tavoitteena olla rajaton kaupunki, ja tämähän on oikeastaan täysin sitä meidän ajatusta vastaan, Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen sanoo.