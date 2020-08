Kaupat: Maskien kysyntä hurjaa, mutta saatavuus silti hyvä – "Myynti on ollut kesään verrattuna kymmenkertaista"

Kasvomaskien kysyntä on ollut selvässä nousussa jo ennen THL:n suositusta, kertovat suuret kauppaketjut S-ryhmä ja K-ryhmä sekä apteekkiketju Yliopiston apteekki.

– Myynti on ollut kesään verrattuna kymmenkertaista, kertoo valikoimajohtaja Janne Paananen S-ryhmästä.

Ketjujen mukaan maskien saatavuus on kuitenkin ollut hyvää, vaikka S-ryhmältä ja K-ryhmältä on välillä saattanut loppua maskit yksittäisistä liikkeistä. Yliopiston apteekista kerrotaan, että myös maskien kansainvälinen saatavuus on parantunut keväästä, mikä helpottaa maskien saantia myös Suomessa.