Fontti suttaa törkysanat ja kääntää vihapuheen neutraaliksi – ysiluokkalaiset Aava Tammilehto ja Aino Kaareskorpi vastaavat nopeasti kysymykseen, missä kiusaamista näkee eniten

– On myös muita tutkimuksia, joissa tämä luku on ollut huomattavasti isompi. Voidaan sanoa, että kyllä merkittävä osa nuorista on nettikiusaamista kokenut.

– Minä vastaisin, että ei suhtauduta . Haasteena on, että nettikiusaaminen jää helposti piiloon, ja me emme ole suhtautuneet siihen tarvittavalla vakavuudella,

Fontti sumentaa törkysanat

– Jos kirjoitan sinne "I hate you" eli "Minä vihaan sinua" , mikä on hyvin voimakas ilmaus, se kääntyy lauseeksi "I disagree with you" eli "Olen eri mieltä kanssasi".