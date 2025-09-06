Törkytemppuun sortuneelle Luis Suarezille jättisanktio

Vastustajajoukkueen taustahenkilöä sylkäisseelle Inter Miamin Luis Suarezille on langetettu kuuden ottelun pelikielto.

Suarezilla keitti pahasti yli Pohjois-Amerikan Leagues Cupin finaalin jälkeen, kun hän sylkäisi Seattle Soundersin taustatiimin jäsentä kasvoihin kahakan yhteydessä pelin jälkeen. Sounders voitti cup-finaalin tylysti lukemin 3–0.

Temppu tallentui kameralle, ja nyt tähtihyökkääjälle on annettu peräti kuuden ottelun pelikielto The Athleticin mukaan.

Suarez ei ollut suinkaan ainoa, joka sai pelikieltoa kahakan takia. Myös joukkuekaveri Sergio Busquetsille lätkäistiin kahden ottelun pelikielto, kun hän löi nyrkillä Soundersin Obed Vargasia. Myös Inter Miamin Tomas Aviles sai pelikieltoa kolmen ottelun verran. Seattlen puolelta viiden ottelun pelikieltoon tuomittiin valmentaja Steven Lenhart.

Kaikki pelikiellon saaneet pelaajat saavat myös sakot, joiden suuruuksia ei ole kerrottu.

Pelikiellot koskevat vain cup-otteluita, ja ne pannaan täytäntöön ensi kaudella.

Alta voi vielä katsoa Suarezin törkytempun.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.–