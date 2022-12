MM-kisojen kohuepisodi voi tuoda tähtipelaajille jättisanktiot – yksi tekijä valtavassa asemassa

On olemassa mahdollisuus, että pelaajat joutuvat siis maajoukkuetoiminnan lisäksi sivuun seuratasollakin.

Espanjalaislehti AS:n mukaan Atleticolle ja Valencialle ei ole toistaiseksi ilmoitettu asian koskettavan seuroja. Tutkinta on kuitenkin kesken. Erityisesti huomio on nyt siinä, miten Fifa tapauksen tulkitsee. Mikäli se katsoo, että pelaajien toiminta on ollut omiaan yllyttämään vihaa tai väkivaltaa, voi sanktio ulottua myös maajoukkuepelien ulkopuolelle.