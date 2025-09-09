Törkytempun tehneen Luis Suarezin rangaistus kovenee

Jalkapallotähti Luis Suarezin pelikiellon on täsmennetty koskevan myös Pohjois-Amerikan MLS-sarjaa, jossa uruguaylainen edustaa Inter Miamia.
MLS:n verkkosivujen mukaan Suarez ei saa pelata joukkueensa kolmessa seuraavassa ottelussa.
Suarez sylkäisi Pohjois-Amerikan liigojen cupin loppuottelun jälkimainingeissa vastustaja Seattle Soundersin työntekijää. Miami hävisi ottelun 0–3.
Suarez sai aluksi kuuden ottelun pelikiellon, jonka piti koskea vain cupia, eli rangaistus olisi tullut kärsittäväksi vasta ensi vuonna.
BBC:n mukaan MLS ilmoitti nopeasti, että sarja pitää itsellään oikeuden tiukentaa rangaistusta. Lopulta pelikielto laajennettiin myös MLS:ään, jossa Suarez on pelikelpoinen seuraavan kerran vasta 24. syyskuuta paikallista aikaa. Miami kohtaa tuolloin New York Cityn.