Oksettavaan ylilyöntiin sortunut Luis Suarez rikkoi hiljaisuuden

Luis Suarez
Luis Suarez on pyytänyt anteeksi rumaa käytöstään.
Julkaistu 05.09.2025 12:23
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Inter Miamin tähtihyökkääjä Luis Suarez on pyytänyt anteeksi törkeää käytöstään.

Suarez sortui rumaan ylilyöntiin Leagues Cupin finaalin jälkeen, kun hän sylkäisi Seattle Soundersin taustatiimin jäsentä kasvoihin loppuvihellyksen jälkeen alkaneen kahakan yhteydessä.

Lue myös: Luis Suarezin oksettava törkytemppu tallentui tv-kuviin – kiihkeä finaali päättyi käsirysyyn

Nyt Suarez on pyytänyt anteeksi oksettavaa tekoaan.

– Haluan pyytää anteeksi ottelun jälkeistä käytöstäni. Se hetki oli täynnä jännitettä ja turhautumista, mutta se ei selitä reaktiotani. Tein virheen ja olen syvästi pahoillani, Suarez harmittelee Instagram-tilillään.

– Tuo ei ole se kuva, jonka haluan antaa itsestäni perheeni edessä. He joutuvat kärsimään virheistäni.

MLS ei ole ainakaan vielä rankaissut Suarezia tempustaan. Viime vuoden marraskuussa Hector Herrera sai kolmen ottelun pelikiellon sylkäistyään tuomaria.

Suarez on aiemminkin sortunut järkyttäviin ylilyönteihin. Hän on uransa aikana purrut vastustajaansa kolmesti. Ajaxin Otman Bakkalia vuonna 2010, Chelsean Branislav Ivanovicia vuonna 2013 ja Italian Giorgio Chiellinia vuonna 2014.

Lisää aiheesta:

Tuomarille törkeästi raivostunut Real Madrid -tähti rikkoi hiljaisuuden – "Tein virheen"Lionel Messiltä uhkaavaa käytöstä – nyt tuli sakotVideo Lionel Messin uhkaavasta käytöksestä leviää: "Tuo ei näytä hyvältä"Cristiano Ronaldolta pollea väite härskistä eleestäänViikonlopun ottelussa sikaillut Juventus-tähti pyysi anteeksi tekosiaan – kaikilta paitsi itse kohteeltaMaradona jakoi kovaa kritiikkiä, FIFA jyrähti: "Täysin sopimatonta"
MLSJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MLS