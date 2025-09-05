Oksettavaan ylilyöntiin sortunut Luis Suarez rikkoi hiljaisuuden

Inter Miamin tähtihyökkääjä Luis Suarez on pyytänyt anteeksi törkeää käytöstään.

Suarez sortui rumaan ylilyöntiin Leagues Cupin finaalin jälkeen, kun hän sylkäisi Seattle Soundersin taustatiimin jäsentä kasvoihin loppuvihellyksen jälkeen alkaneen kahakan yhteydessä.

Nyt Suarez on pyytänyt anteeksi oksettavaa tekoaan.

– Haluan pyytää anteeksi ottelun jälkeistä käytöstäni. Se hetki oli täynnä jännitettä ja turhautumista, mutta se ei selitä reaktiotani. Tein virheen ja olen syvästi pahoillani, Suarez harmittelee Instagram-tilillään.

– Tuo ei ole se kuva, jonka haluan antaa itsestäni perheeni edessä. He joutuvat kärsimään virheistäni.

MLS ei ole ainakaan vielä rankaissut Suarezia tempustaan. Viime vuoden marraskuussa Hector Herrera sai kolmen ottelun pelikiellon sylkäistyään tuomaria.

Suarez on aiemminkin sortunut järkyttäviin ylilyönteihin. Hän on uransa aikana purrut vastustajaansa kolmesti. Ajaxin Otman Bakkalia vuonna 2010, Chelsean Branislav Ivanovicia vuonna 2013 ja Italian Giorgio Chiellinia vuonna 2014.