Suomen jalkapallomaajoukkueessakin nähdyn Onni Valakarin edustama San Diego eteni Pohjois-Amerikan MLS-liigassa jo neljän parhaan joukkoon, kun joukkue nujersi konferenssin välieräottelussa Minnesota Unitedin 1–0.
Keskikenttäpelaaja Valakari ja Minnesotan suomalaisnimi Robin Lod pelasivat ottelussa täydet minuutit. Kotijoukkueen tanskalaislaituri Anders Dreyer iski ainoan maalin 72. minuutilla.
Valakarin ja San Diegon kaudesta on muotoutumassa satumainen, sillä kalifornialaisjoukkue pelaa MLS:ssä ensimmäistä kauttaan. Runkosarjan kärkijoukkue San Diego isännöi tulevana viikonloppuna läntisen konferenssin finaalissa Vancouver Whitecapsia.
Ottelun voittaja etenee joulukuun alussa pelattavaan liigafinaaliin. Itäisessä konferenssissa finaalipaikkaa hakevat Lionel Messin tähdittämä Inter Miami sekä New York City.
Valakari siirtyi tammikuussa kyproslaisesta Pafosista lainasopimuksella San Diegoon.