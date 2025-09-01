Luis Suarezin oksettava törkytemppu tallentui tv-kuviin – kiihkeä finaali päättyi käsirysyyn

Tähtihyökkääjä Luis Suarez sortui oksettavaan temppuun, kun hänen edustamansa Inter Miami koki 0–3-tappion Seattle Soundersille Leagues Cupin finaalissa.

Inter Miami jäi ottelussa jalkoihin jo avausjaksolla, kun Osaze De Rosario vei Seattlen 1–0-johtoon.

Seattle ratkaisi finaalin pelin loppupuolella. Ensin Alexander Roldan vei rangaistuspotkusta Seattlen kahden maalin karkumatkalle ja juuri ennen loppua Paul Rothrock iski loppulukemiksi 3–0.

Kiihkeä finaali päättyi kuumissa tunnelmissa rajuun käsirysyyn Inter Miamin ja Seattlen pelaajien välillä, eikä nyrkiniskuiltakaan vältytty.

Oksettavimpaan ylilyöntiin sortui kuitenkin Inter Miamin supertähti Luis Suarez, joka sylkäisi Seattlen taustahenkilöä kasvoihin. Tilanne tallentui tv-kuviin.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Inter Miamin päävalmentaja Javier Mascherano ei ottanut kantaa tähtensä sikailuun ottelun jälkeen.

– Minulla ei ole sanottavaa, koska olin kaukana, enkä nähnyt, mitä tapahtui. Kukaan ei pidä tuollaisesta käytöksestä. Ehkä tilanteessa oli provosointia, mutta en tiedä mitä tapahtui, Mascherano sanoo Reutersin mukaan.

Seattlen päävalmentaja Brian Schmetzer harmitteli tapahtunutta.

– Valitettavasti tämä vie huomiota Seattlen upeasta suorituksesta. Heidän pelaajansa olivat turhautuneita, mikä johti tapahtumiin, joita ei pitäisi kentällä tapahtua, Schmetzer harmittelee.

Äkkipikainen Suarez on sortunut vastaavanlaisiin temppuihin aiemminkin urallaan. Suarez on uransa aikana purrut vastustajaa kolmesti. Ajaxin Otman Bakkalia vuonna 2010, Chelsean Branislav Ivanovicia vuonna 2013 ja Italian Giorgio Chiellinia vuonna 2014.