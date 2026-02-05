Kainuun käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet jutussa, jossa parturialan yrittäjää syytettiin ihmiskaupasta.

Syyttäjä vaati ulkomaalaistaustaiselle yrittäjälle rangaistusta muun muassa ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan yrittäjä pakotti työntekijänsä pakkotyöhön ja tekemään esimerkiksi runsaasti ylityötunteja ilman korvausta.

Syyttäjästä poiketen käräjäoikeus katsoi, että asiassa ei ollut näyttöä siitä, että yrittäjä olisi erehdyttänyt työntekijöitään. Oikeuden mukaan työntekijät olivat itse halunneet tulla Suomeen ja työskennellä yrittäjälle.

– Huomioitavaa on se, että (työntekijä) olisi voinut lopettaa työt (yrittäjällä), mutta hän oli itse halunnut jäädä. Asiassa ei ole myöskään näyttöä siitä, että (yrittäjä) olisi painostanut (työntekijää) jäämään tai, että hänellä ei olisi ollut tosiasiallista mahdollisuutta poistua tai lopettaa työntekoa, kirjoittaa oikeus tuomion perusteluissa.

Oikeus: Ei näyttöä harhaanjohtamisesta oleskeluluvissa

Lisäksi syyttäjä vaati yrittäjälle ja yhdelle työntekijöistä rangaistusta siitä, että nämä syyttäjän mukaan toivat viranomaisia harhaanjohtavan tiedon avulla aiemmasta Etelä-Euroopassa sijaitsevasta kotimaastaan Suomeen työntekijän perheen.

Oikeus katsoo, että työntekijä halusi omasta aloitteestaan työskennellä ja tienata mahdollisimman paljon. Työntekijä oli keskustellut ja saanut yrittäjältä myös palkankorotuksen, sillä halusi tuoda perheensä Suomeen. Oikeuden mukaan oleskelulupahakemuksiin merkitty palkan määrä ei näin ollen välttämättä ollut virheellinen.

– Epäselvässä tilanteessa näyttöä tulee arvioida vastaajien eduksi. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että oleskelulupien myöntäminen olisi perustunut virheellisiin ja harhaanjohtaviin tietoihin, perustelee oikeus ratkaisuaan.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut näyttöä siitä, että yrittäjä olisi syyllistynyt syytteissä kuvattuihin rikoksiin. Oikeus päätyi hylkäämään kaikki syytteet. Myös työntekijän syyte hylättiin oikeudessa.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa keskiviikkona, mutta toimitti sen STT:lle vasta torstaina.