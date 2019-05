Torille! Suuri amerikkalaismedia ylistää Suomen kykyä taistella valeuutisointia vastaan – "Heillä on vahva käsitys siitä, mitä on olla suomalainen – se on supervoima"

Mediakriittisyyttä ja medialukutaitoa opetetaan jo kouluissa

– Haluamme, että opiskelijamme miettivät kaksi kertaa, ennen kuin he tykkäävät tai jakavat jotain sosiaalisessa mediassa: kuka on kirjoittanut tämän? Missä se on julkaistu? Voinko löytää saman informaation muilta sivuilta? koulun johtaja Kari Kivinen selostaa CNN:lle.

– Suomalaiset ovat siitä uniikkeja, että heillä on kyky tietää keitä he ovat. Se, keitä he ovat, on suoraan kytköksissä ihmisoikeuksiin ja oikeudentajuun. Heillä on vahva käsitys siitä, mitä on olla suomalainen... Se on supervoima.