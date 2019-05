Mediajätti CNN ylistää Suomea: "Kun trollit tekivät tuloaan, presidentti pyysi suomalaisia ottamaan vastuun"

Miksi Suomi nostettiin esille?



– Suomessa oli vaalit ja ennakkoon puhuttiin paljon ulkomaisessa mediassa, että kuinka paljon Venäjä yrittää vaikuttaa vaaleihin. Ei juurikaan vaikuttanut. CNN:n mukaan tämä on osoitus siitä, että Suomi on onnistunut toiminnassaan, Heidi Asplund toteaa.

Toimittajamme mukaan artikkelissa oli huomattavissa myös perinteisempiä asioita Suomesta, kuten se miten hyvinvoivaa kansaa me olemme.

– Suomi on maailman onnellisin maa, vakaa yhteiskunta. CNN:n mukaan tämä on se voima, millä taistellaan valeuutisia vastaan. Suomalaisetkin tietävät, että Suomi on hyvä maa elää.