Uutta tietoa vakavasta mopomiittiturmasta: Nuori yhä sairaalassa kriittisessä tilassa

Kuvituskuvaa.
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Nivalan mopomiitissä lauantaina loukkaantunut nuori on yhä sairaalahoidossa, poliisi tiedottaa.

Toinen isommalla mopolla ajanut nuori ajoi keulat pystyssä, eikä havainnut sivusta tullutta pienemmällä mopolla liikenteessä ollutta nuorta ja törmäsi tähän. Turma sattui Hopeatiellä alkuillasta.

Kumpikin kuljettajista loukkaantui,  toinen vakavasti. Hänet kuljetettiin pelastushelikopterilla Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jossa hän on yhä kriittisessä tilassa.

Poliisi tutkii turmaa epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena.

Poliisi pyrkii nyt selvittämään tapahtumien kulkua sekä tapahtumaolosuhteita ja kolarissa osallisena olleiden mopojen teknistä kuntoa. Toinen mopoista oli rekisteröimätön.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja tilanteesta sekä toimittamaan poliisille mahdollista videomateriaalia onnettomuudesta. Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse  vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestit 050 305 0132.

Lue lisää: Nivalassa mopomiitissä vakava loukkaantuminen

Lisää aiheesta:

LiikennerikoksetMopotNivalaKotimaa

