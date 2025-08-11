Keravalla savusi kerrostalo – yllättävä syyllinen löytyi häkkivarastosta

Kuusikerroksisessa kerrostalossa Keravalla syttyi tulipalo.

Pelastuslaitos sai sunnuntai-iltana hieman ennen puoltayötä hälytyksen Palokorvenkadulle Keravalle.

Kuusikerroksisen asuinkerrostalon ylimmässä kerroksessa asukas oli havahtunut palovaroittimen ääneen ja soittanut hätäkeskukseen.

Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen savua oli jo rappukäytävässä asti.

Pelastuslaitos löysi lopulta yläkerran häkkivarastosta kuuman hiiligrillin, joka aiheutti savua ja vaaratilanteen, sillä sen hiilet kytivät edelleen.

Asukkaan nopean toiminnan ansiosta palo ei kuitenkaan ehtinyt levintä muuhun irtaimistoon ja henkilövahingoilta vältyttiin.

– Grillin käyttöä tulee opetella ja varmistua, että grilli on kunnolla jäähtynyt ennen sen varastointia, pelastuslaitos muistuttaa.