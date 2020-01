Suomalaista koulujärjestelmää ylistetään jälleen, tällä kertaa valeuutisopetuksesta: "Oppi voi olla olennaista länsimaiselle demokratialle"

Johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston kansliasta sanoo kyselyitä suomalaisesta mediakasvatuksesta tulleen runsaasti eri maista. Ministeriöissä on jopa hieman hämmästytty Suomen saamaa positiivista huomiota.

– Mediakasvatus on ollut meille arkipäivää kouluissa jo 1970-luvulta. Siksikin tuntuu hämmentävältä, että muissa maissa on niin iso uutinen, että meillä lapsia opetetaan tunnistamaan erilaisia informaatiovaikuttamisen lajeja. Kyselyitä on tullut paljon eri maiden yliopistoista ja viranomaisilta, muun muassa Kanadasta ja Singaporesta, Toivanen sanoo.