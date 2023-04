Topi Borg paljastaa, onko hänelle tullut treffipyyntöjä Kirjolla-ohjelman myötä – tätä piirrettä uudessa tuttavuudessa ei missään nimessä saa olla

Topi Borg, 29, ei ole sosiaalisessa mediassa, joten ihmiset ovat lähestyneet Kirjolla-ohjelman palautteella hänen isosiskoaan Sointu Borgia, 30, joka myös näkyy sarjassa. Topi on yksi Ylen sarjan neljästä autistisesta päähenkilöstä. Sointu on saanut ohjelmasta tuhansia viestejä.

– On tullut viestejä niin ihmisiltä, jotka ovat kirjolla kuin heidän läheisiltään. Tätä on näytetty paljon kouluissa. Olen ollut aivan ällikällä lyöty. Lanseerausviikko oli raskas, koska palautetta tuli niin paljon, vaikka se olikin positiivista. Tuntui kuin olisi jäänyt hyökyaallon alle, Sointu kertoi MTV Uutisille.

Treffipyyntöjä Topille ei ole vielä tullut, mutta hän voisi tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin.

– Ystävystyisimme, saisimme tietää toistemme hyviä ja huonoja puolia. Ja numero yksi: hän ei saa tupakoida, ikinä, Topi kertoi kriteereistään.

Topin ja Soinnun sisarussuhde on hyvin läheinen.

– Yhteisymmärtäväinen, tukevainen, humoristinen, epätäydellisyyksien toisille näyttäminen, Topi kuvaili hänen ja isosiskonsa suhdetta.

– Meillä on rehellinen ja aito meininki. Opin Topilta joka päivä jotakin ja Topikin varmaan oppii jotakin minulta. Taidan vähän liikaa hössöttää välillä, mutta yritän päästä siitä eroon, Sointu kertoi.

Lapsina Topi ja Sointu kävivät yhdessä asperger-sählyssä, jota järjestettiin Tampereella. Siellä oli perheitä, joissa oli kirjolla olevia lapsia. Kaikki lapset pelasivat yhdessä sählyä ja vanhemmilla oli sillä aikaa keskustelutuokio.

– Autismi on ollut aina läsnä omassa elämässä. Sen on huomannut vain niissä tilanteissa, kun Topi on käyttäytynyt normista poikkeavalla tavalla, ja ihmisten reaktio siihen on ollut vahva. Vieraita ihmisiä jännittää ja he saattavat nauraa, kun eivät osaa jotenkin suhtautua, Sointu kertoi autismin tavallisuudesta heidän perheessään.

Aikuisällä kaksikko on tutustunut toisiinsa ja toistensa ajatuksiin, arvoihin ja toiveisiin paremmin sekä käynyt syvällisiä keskusteluja. Samoja piirteitä sisaruksilla onkin juuri syvällisyys, analyyttisyys ja asioiden kova aikatauluttaminen. Lisäksi heitä yhdistää musta huumori.

Sointu on ollut Topin mielestä paras mediamanageri

Sointu asuu Helsingissä ja Topi Tampereella, mutta he näkevät toisiaan vähintään kerran kuussa. Sointu käy paljon Tampereella, mutta myös Topi käy Helsingissä elokuvaharrastuksensa vuoksi. Yhdessä he katselevat elokuvia ja nauttivat hyvästä ruoasta. Nykyään he myös kuntoilevat yhdessä.

Kirjolla-ohjelman haastattelujen tiimoilta sisarukset ovat nähneet kerran viikossa, mikä on ollut molempien mielestä ihanaa.

– Sointu on ollut paras mediamanageri, mitä voi ikinä olla, Topi tiivisti.

Isosiskona Sointu on ollut aina hyvin suojelevainen Topia kohtaan. Hän kuitenkin tiedostaa, ettei Topia tarvitse neuvoa tai suojella koko ajan. Lapsena Topi ei oikeastaan edes huomannut isosiskonsa suojelunhalua, mutta aikuisiällä hän on tajunnut, että se on ollut tarpeen.

Aihe saa Topin pohtimaan sitä, jos autistinen lapsi sattuu syntymään sietämättömien tai väkivaltaisten vanhempien luokse.

– Se on hävitty lotto. Autismi vahvistaa traumaa, joten sitä on vaikeampi parantaa, koska on autisti. En tunne ihmisiä, jotka ovat kokeneet sellaista, mutta se särkee sydäntäni, Topi kertoi murtuneena.